رؤساء المستوطنات الشمالية: لن نعيد السكان قبل ضمان أمنهم

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رؤساء المستوطنات الشمالية قدموا وثائق وصورا لرئيس أركان الجيش تظهر عدم صحة ما صرح به وزير الدفاع بأن "حزب الله" تراجع عن السياج الحدودي.

وقالت الصحيفة إنه "على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي سحق البنية التحتية لحزب الله على طول الحدود، إلا أن رؤساء المستوطنات الشمالية قدموا أمس لرئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي وثائق من الأيام القليلة الماضية، تظهر قيام عناصر من حزب الله بدوريات بالقرب من الأراضي الإسرائيلية".

وشدد رؤساء المستوطنات على أنه "بدون اتخاذ إجراءات تضمن السلام، لن نعيد السكان".

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لا نسمح بالاقتراب من منطقة السياج ولا تجديد البنية التحتية التي تم تدميرها".

وكان وزير الدفاع يوآف غالانت أعلن قبل أيام أن "الجيش الإسرائيلي أجبر مقاتلي حزب الله على الانسحاب من الحدود"، معتبرا أن "هذه نتائج مبهرة للغاية. إن الجمع بين كل هذه الإنجازات التكتيكية سيترجم إلى وضع جديد، سيمكن لاحقا من عودة السكان إلى المجتمعات الشمالية في ظل ظروف مختلفة تماما عما كانت عليه عندما بدأنا هذه الحملة".

وقد سخر رئيس المجلس الإقليمي "ماطه إيشر" موشيه دويدوفيتش، من غالانت قائلا إن "وزير الدفاع نسي رفع الغطاء عن عدسات المنظار، فنحن لا نهتم بصافرة التهدئة من قبله ولا بكلماته الفارغة، ومواطنونا لن يكونوا كالبط في حقل حزب الله". مضيفا: "الجيش الإسرائيلي لم يكمل مهمته في الشمال وحسب، بل لم يبدأ مهمته بعد".

المصدر: Ynet