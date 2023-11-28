وصول حافلة الصليب الأحمر إلى سجن عوفر لاستلام الأسرى الفلسطينيين (فيديو)

وصلت حافلة تابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر الإسرائيلي قرب مدينة رام الله، لاستلام الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

وسيتم في اليوم الخامس من تنفيذ اتفاق الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى الموقع بين "حماس" وإسرائيل، الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وقالت مراسلتنا، إن ممثلي الصليب الأحمر وصلوا إلى سجن عوفر لتشخيص الأسرى الفلسطينيين والاستعداد لإطلاق سراحهم في الدفعة الخامسة.

وتضمنت قائمة الدفعة الخامسة للإفراجات 20 أسير وأسيرة من مدينة القدس، و7 سيدات 4 متزوجات و3 فتيات، و13 شبلا، وجاء التوزيع الجغرافي كالتالي: "5 من صور باهر، و 4 من رأس العامود، و3 من مخيم شعفاط، و3 من العيسوية، و2 من بيت حنينا، و2 من البلدة القديمة، و1 من عناتا".

وشملت القائمة الأسماء التالية:

1- احمد نواف نياز سلايمة

2- معتز خضر محمد خميس سلايمة

3- قسامح محمود موسى عطون

4- محمد عماد ابراهيم عطون

5- ادم محمود محمد ابو حامد

6- حمزة زرائد حمزة مغربي

7- محمد ممدوح كمال حمد

8- على مروان فؤاد علم

9- محمود خليل احمد سلايمة

10- نوح ناصر ابراهيم بسيسو

11- محمد محمود حمامرة

12- يزن حمزة شاهر عفانة

13- مالك محمد عرفات ديبة

14- مومن محمد نايف صليبي

15- محمد عهد يونس شطارة

16- اسيل سميح خضر

17- ايه جلال محمد تميمي

18- ربى فهمي دار عاصي

19- هاله عمر ابرايه غنام

20- شدا محمد صالح برغوثي

21- لميس ماهر ابو عرقوب

22- فيرز عبد الله سلامه

23- شيماء احمد هندي

24- حنين اكرم مساعيد

25- خلود نضال شتيوي

26- اميمة عبد الله بشارات

27- مرفت منير حشيمة

28- ميرفت محمود العزة

29- منال دودين

30- تريا محمود ابو الهوى

المصدر: RT