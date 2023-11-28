أنقرة تخطط لبدء تشغيل المستشفى الميداني التركي في غزة

أفادت مصادر دبلوماسية تركية لـRT بأن أنقرة تخطّط لبدء تشغيل المستشفى الميداني التركي في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وذكرت المصادر أن اللجنة الفنية التركية التي ستقوم بإجراء دراسات جدوى المستشفى الميداني التركي المقرر إنشاؤه في قطاع غزة، وصلت إلى القطاع صباح اليوم الثلاثاء، عبر مصر.

واستنادا إلى النتائج التي توصلت إليها هذه اللجنة، فإن أنقرة تخطّط لبدء تشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن.

وأبدت دول عديدة استعدادها لإقامة مستشفيات ميدانية ترفد القطاع الصحي في قطاع غزة بخدماتها، منها؛ الأردن الذي يقيم مستشفى ميدانيا منذ عام 2009 في منطقة تل الهوى شمالي قطاع غزة، إلى جانب مستشفى ميداني جديد في خان يونس، والإمارات التي أعلنت عن إقامة مستشفى ميداني متكامل في منطقة رفح جنوبي القطاع، وقطر التي أبلغت وزارة الصحة في غزة عن نيتها بتأمين مستشفى ميداني إضافي لما سبق، وذلك وفق إعلان الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي.

وطلبت السلطات التركية موافقة مصر لإقامة 8 مستشفيات ميدانية في منطقة العريش التي تبعد نحو 40 كيلومترا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

المصدر: RT