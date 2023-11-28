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الجيش الإسرائيلي: تم استهداف جنودنا بـ3 عبوات في موقعين مختلفين شمال غزة

الرئاسة التركية تعلن تأجيل زيارة الرئيس الإيراني التي كانت مقررة اليوم

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الرئاسة التركية تعلن تأجيل زيارة الرئيس الإيراني التي كانت مقررة اليوم
Globallookpress
أرشيف
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أعلنت الرئاسة التركية تأجيل زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أنقرة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، دون أن تذكر أسباب التأجيل.

وقالت الرئاسة التركية لوكالة "فرانس برس" إن الرئيس الإيراني إبراهيم لن يقوم بهذه الزيارة، ولم يتضح ما إذا كانت الزيارة أُلغيت أو أُرجئت.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن عن هذه الزيارة في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه ونظيره الإيراني سيركّزان على صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال: "سيزورنا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 28 من هذا الشهر".

وبحث رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي أمس الاثنين تطورات الأوضاع في غزة وأكد أن شعب غزة هو الذي يقرر مصیر ومستقبل غزة اعتمادا على حركة "حماس" حكومة شرعية وقانونية قائمة على التصويت العام بهذا القطاع، وليس الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب

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