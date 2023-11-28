الدبابات الإسرائيلية تخترق الهدنة شمال غرب غزة

أفاد مراسل RT قبل قليل بإطلاق الدبابات الإسرائيلية النار شمال غربي قطاع غزة، وتصاعد أعمدة من الدخان في المنطقة.

وأشار مراسلنا إلى احتمال أن تكون أعمدة الدخان ناتجة عن قنابل دخانية، وأنه حتى اللحظة لم يعرف ما حدث، وأن مساحة تحرك الآليات في المنطقة غير واضحة.

وذكر مراسل RT، أن القوات الإسرائيلية فتحت النار من الدبابات على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة، بالرغم من تمديد الهدنة.

ووفقا لشهود عيان سمع دوي إطلاق كثيف للنار صباح اليوم الثلاثاء في غزة، إلى جانب مشاهدة طائرات إسرائيلية في الأجواء شمال القطاع.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن القوات الإسرائيلية ترفض لغاية اللحظة السماح بإدخال الوقود لتشغيل المشافي في شمال القطاع.

ومن أهم ما جاء في كلمة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة:

أضرار القطاع الصحي جراء قصف الاحتلال وصلت إلى ملايين الدولارات

نطالب كل المؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات فعالة لحماية المنظومة الصحية

تمكنا بإمكانات محلية من تشغيل وحدة الكلى في مجمع الشفاء الطبي

ما وصلنا من مساعدات طبية خلال الأيام الماضية محدود للغاية

نطالب بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الطبية إلى شمال القطاع

نحتاج إلى أدوية خاصة بالتنفس لأطفال الخداج

هناك 3 مستشفيات عاملة فقط في شمال قطاع غزة

المستشفيات في شمال القطاع غير قادرة على التعامل مع الاحتياجات الملحة

نعمل بقدرات محدودة للغاية ونحتاج إلى مستشفيات ميدانية كبيرة

نطالب بإرسال الجرحى إلى خارج القطاع لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

المصدر: RT