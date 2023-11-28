وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة تتعهد بالدفاع عن القضية الفلسطينية

تعهدت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة سيليندا سوسا يوم الإثنين خلال أدائها اليمين الدستورية بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعمها.

وقطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في نهاية أكتوبر الماضي، احتجاجا على القصف الإسرائيلي العشواني الذي استهدف قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق لحركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر.

ويومها وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار حكومة لاباز بأنه "خضوع للإرهاب" على حد قولها.

ويوم أمس الإثنين، قالت سوسا خلال حفل أداء اليمين الدستورية بحضور الرئيس اليساري لويس آرسي "إننا من وزارة الخارجية البوليفية، سنواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حقه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرة والمستقلّة وذات السيادة".

وتخلف سوسا (60 عاما) بذلك المحامي روجيليو مايتا الذي استقال من منصبه ليصبح قاضيا في محكمة مجموعة دول الأنديز، وهي منظمة في القارة الأميركية هدفها إنشاء سوق مشتركة.

وفي 1983، شاركت سوسا في تأسيس اتحاد النساء الفلاحات في مقاطعة تاريخا (جنوب البلاد)، قبل أن تتولى رئاسة "الاتحاد النقابي الموحد لفلاحي بوليفيا" الذي يعتبر من أبرز نقابات البلاد.

وبين العامين 2006 و2007، شغلت سوسا منصب وزيرة الإنتاج في عهد الرئيس إيفو موراليس (2006-2019) المتحدر من السكان الأصليين للبلاد.

المصدر: الوكالة الفرنسية