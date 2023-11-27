المركز الثقافي الروسي بالقاهرة يستضيف لقاءات بين شركات روسية ومصرية

استضاف المركز الثقافي الروسي بالقاهرة لقاءات بين ممثلي 20 شركة روسية وعشرات الشركات المصرية في إطار دعم التعاون التجاري الثنائي بين البلدين.

وجاء اللقاء بتنظيم من وزارة التنمية الاقتصادية الروسية والجامعة الوطنية للإدارة التابعة للبرنامج الرئاسي في روسيا الاتحادية.

وتعتبر روسيا أحد اهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا مؤخرا نموا كبيرا، وأصبحت هناك تطلعات من قبل الشركات الروسية، لتسويق منتجاتها داخل الاسواق المصرية باعتبارها من أهم الأسواق الاقليمية والبوابة الرئيسية للأسواق الإفريقية.

وكشف مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر عمرو البلتاجي، عن ظهور منتج روسي جديد في الأسواق المصرية بسعر مغر ومنافس.

وأكد البلتاجي في تصريحات لـRT أن زيت "سلوبودا" الروسي المصنف رقم 1 في روسيا، والذي يعد من أفضل وأنقى زيوت الطعام وصل إلى مصر ويتم عرضه في عدد من المحلات الكبرى في البلاد.

وتستعد الشركات الروسية للمشاركة في أحد أكبر المعارض الغذائية التي تنظمها مصر في الفترة من 12 لـ14 ديسمبر المقبل تحت مسمى "فوود أفريكا - 2023".

وسيقام المعرض الروسي في الجناح رقم 3 بمركز مصر للمعارض الدولية وسيصبح أحد أكبر الأجنحة حيث ستتجاوز مساحته 300 متر مربع.

المصدر: RT