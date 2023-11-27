صرح نائب وزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي، كيريل ليسوغورسكي، بأن اتهام الدول الغربية روسيا بأنها تستخدم المواد الكيميائية في العملية العسكرية بأوكرانيا لا أساس لها من الصحة.

وأشار ليسوغورسكي خلال كلمته في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أنه "على مدى السنوات الماضية، شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وفي الناتو وأتباعهم حملة تضليل واسعة النطاق ضد بلدنا، في سلسلة من التكهنات الإضافية وزعم انتهاك روسيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، كما كانت هناك اتهامات بعيدة الاحتمال باستخدام المواد الكيميائية لمكافحة الشغب خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وقد تم إرسال الطلب المتعلق بهذا الموضوع من قبل ألمانيا مع شركائها الخمسة الرئيسيين في "الناتو" واليابان. وأشار ليسوغورسكي إلى أن روسيا "قدمت على الفور تفسيرات شاملة وتقدمت بطلب مضاد، تطالب فيه الدول الغربية بتقديم أدلة على الاتهامات الموجهة إليها".

وشدد رئيس الوفد الروسي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على أن "رد ألمانيا بأنه ليس لديها معلومات محددة تحت تصرفها أظهر عدم صحة الاتهامات المقدمة وعدم اتساقها بتحريض من نظام كييف الإجرامي".

وبحسب ليسوغورسكي، فإن هذا النهج "يؤكد بوضوح إساءة استخدام أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، لذلك طلبت روسيا الاتحادية مرة أخرى من الدول المعلومات التي تم على أساسها توجيه الاتهامات المذكورة أعلاه ضدها. وأضاف: "ما زلنا ننتظر الرد".

وفي الوقت ذاته، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي ليسوغورسكي، أن موسكو تمتلك أدلة لا تقبل الجدل على أن الولايات المتحدة وحلفاءها يزودون أوكرانيا بالمواد الكيميائية السامة.

المصدر: RT + تاس