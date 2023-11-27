شقيق المواطن الإسرائيلي الروسي المفرج عنه من "حماس" يشكر روسيا (فيديو)

تقدم إيغور كريفوي شقيق المواطن الإسرائيلي الروسي روني كريفوي، المفرج عنه من "حماس" بالشكر للدولة الروسية على جهودها لتحرير شقيقه.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بعائلة بإيغور ويوليا كريفوي، شقيق وشقيقة المواطن المفرج عنه: "نحن ممتنون لكل العمل الذي قامت به روسيا. ونأمل في أن تواصل روسيا ذلك للمساعدة في استعادة جميع الرهائن الآخرين. ونحن نرى النتائج".

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وتقدمت عائلة المفرج عنه بالشكر لوزارة الخارجية الروسية وشخصيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائب الوزير ميخائيل بوغدانوف والمتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا وكذلك السفارة الروسية في إسرائيل والسفير أناتولي فيكتوروف، وجميع الدبلوماسيين الروس الذين شاركوا في هذه العملية الإنسانية.

من جانبه قال بوغدانوف إن الجانب الفلسطيني في غزة "أخذ في الاعتبار طلبنا بإخراج بعض المواطنين الروس خارج إطار صفقة التبادل. ولم يتم استبدال هؤلاء بأي شخص. وقد تم إرسال قوائم مواطنين روس آخرين، وتم تسليم هذه القائمة إلى (حماس)، ووعدوا بالنظر في الأمر. وتلك أيضا قضية مهمة بالنسبة لهم، وإجلاء مواطنينا من غزة هو خير دليل على هذا".

المصدر: RT