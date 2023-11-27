رئيس البرلمان التركي يدعو لمحاكمة "كبار إسرائيل" في المحاكم الدولية

دعا رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش لمحاكمة "كبار إسرائيل" في المحاكم الدولية.

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وقال كورتولموش: "يجب محاكمة كبار إسرائيل في المحاكم الدولية، على كل جرائم الحرب وجرائم الإبادة التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تماما كما تمت محاكمة من ارتكبوا مجازر سيربرينيتشا".

وأضاف: "من يرتكب هذا الظلم لن يفلت من العقاب.. يجب محاسبة نتنياهو وعصابته أمام المحكمة الدولية.. ويجب على العالم أن يتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره فيما يتعلق بغزة".

وتابع: "على المجتمع الدولي بأسره أن يلعب دورا مهما في وقف الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وألا يبقى صامتا عليها لأن من ترتكبها هي إسرائيل".

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أن "الغرب اختار أن يتعامى عن المذبحة في غزة.. إنهم في الغرب لا يرون أو يسمعون ما يحدث في غزة".

مضيفا: "للأسف، لا تستطيع الدول الغربية، أن تقول لمرتكبي المجازر في فلسطين، إنهم يرتكبون مجازر، ويلتزمون الصّمت تجاه المجزرة. الغرب يقف خلف الظالم ويزيد من قوته.. المجازر في غزة، ترقى لمستوى الإبادة الجماعية".

وأكد رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، على ضرورة تحويل وقف إطلاق النار المؤقت إلى وقف دائم.

المصدر: RT