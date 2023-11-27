رئيس الأركان الإيراني: نحمل رسائل سلام لجميع جيراننا في الدول المطلة على بحر قزوين (فيديو)

قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن لدى إيران رسائل سلام مع جميع جيرانها في الشمال، مشيرا إلى أن قوة الردع المستدامة لقوات البحرية لها دور مهم في ردع الأعداء.

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وأكد باقري خلال مراسم إلحاق مدمرة "ديلمان" بأسطول الشمال للقوات البحرية، أنه لدى إيران علاقات عسكرية ودية مع جميع الدول المطلة على بحر قزوين، مضيفا: "من هنا أعلن أنه نحمل رسائل سلام مع جيراننا في شمال البلاد".

وأشار باقري إلى أن "مدمرة "ديلمان" وغيرها من قدراتنا البحرية في شمال البلاد هي لإحلال السلام وتوفير الأمن للأساطيل التجارية ومواجهة الإرهابيين والحوادث المستقبلية المرتقبة".

وأضاف: "قوة الردع والأمن المستدام تعتمد على قدرة وجهوزية القوات المسلحة وتلعب القوات البحرية دورا مهما في قدرة الردع المستدام ضد الأعداء".

جدير بالذكر أن مدمرة "ديلمان" مزودة براجمات للصواريخ ومنصة لإطلاق الطوربيدات ومدافع ورشاشات، ومنظمومة دفاعية ومنظمومة للمطاردة والسيطرة على الهجمات البحرية.

ويبلغ طول "ديلمان" 94.5 متر وعرضها 11 مترا ووزنها 1500 طن وتقدر سرعتها بـ26 عقدة بحرية.

وقادرة على حمل أنواع من الرادارات، وتم تصميم هيكلها بحيث لا تعكس الرادار، وتمتاز بمحرك متطور، والسونار المستخدم فيها من أحدث الأنواع وذو دقة عالية.

المصدر: RT