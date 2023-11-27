تركيا تعلن القضاء على مسؤول منطقة عين العرب السورية بحزب العمال الكردستاني

أعلنت الاستخبارات التركية القضاء على مسؤول منطقة عين العرب السورية بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقره "إرهابيا".

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 9 أكتوبر، أن الجيش التركي نجح في تحييد 162 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، خلال عملياته في شمال سوريا والعراق.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي "قمنا بتحييد 162 إرهابيا وتدمير 194 هدفا في شمال سوريا وشمال العراق"، مضيفا "نريد من حلفائنا إبعاد عناصرهم من قرب وحدات حماية الشعب".

وأكد أردوغان "أنهينا أول مرحلة من عمليتنا في شمال العراق وشمال سوريا".

وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق وشمال سوريا قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، وأطلقت تركيا، أخيرا، عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.

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وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015. وتوجد في شمال العراق قواعد لحزب العمال الكردستاني، حيث تنفذ القوات المسلحة التركية عمليات جوية وبرية ضدها.

ولطالما كان وجود القوات التركية في معسكر زليكان شمال شرق الموصل، مصدر خلاف بين بغداد وأنقرة، وهو ما يبرر الوجود باعتباره ضرورة لمحاربة حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

المصدر: سبوتنيك