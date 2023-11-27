"يديعوت أحرونوت": تفاؤل في إسرائيل بإمكانية تمديد الهدنة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الحربي، بحث استمرار وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، وتمديد الهدنة لعدة أيام.

وحسب الصحيفة فإن كابينت الحرب ناقش الليلة الماضية ولساعات طويلة استمرار وقف إطلاق النار وطالب "حماس" بالإعلان خلال فترة زمنية معقولة عن استمرار إطلاق سراح الرهائن.

وأفادت بأنه على خلفية تصريحات رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إسرائيل تتوقع من الوسطاء الضغط على "حماس" لإطلاق سراح كافة القاصرين الاسرائيليين المحتجزين لديها.

وقالت إن هدنة وقف إطلاق النار تنتهي في الساعة السابعة من صباح الغد الثلاثاء والقيادة السياسية والأمنية في إسرائيل تبدي تفاؤلها بامكانية تمديدها لعدة أيام بما يسمح بمزيد من عمليات اطلاق سراح أسرى فلسطينيين وإسرائيليين.

ويوم أمس الأحد، تم إتمام المرحلة الثالثة من اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى مع "حماس"، وجرى اليوم إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة، وتم الإفراج عن 13 أسيرا إسرائيليا و3 محتجزين تايلانديين وواحد روسي.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT