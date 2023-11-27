مشرعون ديمقراطيون أمريكيون يطرحون شرطا لإقرار مساعدات لإسرائيل

دعا السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي المشرعين الأمريكيين للنظر في ربط المساعدات لإسرائيل بامتثالها للقانون الإنساني الدولي، واصفا عدد القتلى المدنيين في غزة بأنه "غير مقبول".

وقال ميرفي في تصريح إن "مساعداتنا للحلفاء مشروطة بانتظام بالامتثال للقانون الأمريكي والقانون الدولي. وستكون هذه محادثة سنشارك فيها جميعا عندما نعود إلى واشنطن، الاثنين".

وتعكس تعليقات ميرفي استعدادا متزايدا من جانب بعض الديمقراطيين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، لمناقشة ربط شروط بحزمة المساعدات البالغة 14.3 مليار دولار التي يسعى بايدن للحصول عليها من الكونغرس.

وحسب وكالة "بلومبيرغ" فإن "انفتاح ميرفي على الفكرة يشير إلى أنها قد تحظى بقبول متزايد في الكونغرس، خاصة أن ميرفي عضو في لجنة العلاقات الخارجية ورئيس اللجنة الفرعية ذات الاختصاص في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب".

ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ الأمريكي إلى واشنطن، الاثنين، بعد عطلة عيد الشكر.

وكانت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، قد حثت بايدن، في 21 نوفمبر، على الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات فورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء في قطاع غزة الفلسطيني، ومنها إعادة فتح معبر حدودي رئيسي.

وكتبت المجموعة في رسالة إلى بايدن "يمكن تنفيذ هدفي القضاء على التهديد الذي تشكله حركة "حماس" وحماية المدنيين في وقت واحد لأن تطبيق القانون الدولي الإنساني يتطلب في الواقع حماية المدنيين في أثناء النزاع المسلح".

المصدر: "بلومبيرغ"