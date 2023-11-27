وسائل إعلام: بايدن سيغيب عن قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي بسبب إسرائيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/whpe
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يحضر قمة اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (COP 28) المقبلة في دبي بسبب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت الصحيفة: "الرئيس بايدن لن يشارك في قمة الأمم المتحدة الرئيسية للمناخ، التي ستبدأ الخميس في دبي".
وقال مصدر للصحيفة، إن سبب قرار بايدن قد يكون النزاع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، والذي احتل مؤخرا معظم وقت الرئيس الأمريكي.
يشار إلى أن قادة حوالي 200 دولة، بالإضافة إلى البابا فرانسيس، يعتزمون المشاركة في هذا الحدث.
المصدر: نوفوستي