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وسائل إعلام: بايدن سيغيب عن قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي بسبب إسرائيل

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وسائل إعلام: بايدن سيغيب عن قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي بسبب إسرائيل
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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يحضر قمة اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (COP 28) المقبلة في دبي بسبب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت الصحيفة: "الرئيس بايدن لن يشارك في قمة الأمم المتحدة الرئيسية للمناخ، التي ستبدأ الخميس في دبي".

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وقال مصدر للصحيفة، إن سبب قرار بايدن قد يكون النزاع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، والذي احتل مؤخرا معظم وقت الرئيس الأمريكي.

يشار إلى أن قادة حوالي 200 دولة، بالإضافة إلى البابا فرانسيس، يعتزمون المشاركة في هذا الحدث.

المصدر: نوفوستي

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