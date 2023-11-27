سفير إيران لدى الدوحة: مزاعم الأمريكيين بأن موارد طهران من النقد الأجنبي محجوبة في قطر ليس صحيحا

أكد السفير الإيراني لدى قطر علي صالح أبادي أن "الأموال الإيرانية المحررة يمكن الوصول إليها بالكامل"، مشددا على أن "ادعاء الأمريكيين بأن أموال إيران مجمدة غير صحيح".

وفي التفاصيل، علق علي صالح أبادي على ادعاء بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بأن أموال إيران مجمدة في البنوك القطرية قائلا: "هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق..الأموال موجودة في الحسابات وعملية استخدام الأموال مستمرة، وتقوم بنوك البلدين بتنفيذ العمليات الفنية الخاصة بها..ما نراه عمليا هو أن هذا لم يحدث وأن هذه الأموال متاحة بالكامل".

وتابع صالح أبادي: "نحن على علم بتفاصيل القضايا المتعلقة بهذا الأمر..6 بنوك إيرانية لديها تعاملات مع بنكين قطريين ونحن أمام هذه التطورات المصرفية، الآن العملية المصرفية تسير بشكل جيد".

وأردف السفير الإيراني: "إن أصدقاءنا القطريين أيضا عازمون جداً على تسهيل هذا العمل واستخدام هذه الأموال بشكل كامل ومناسب..لقد توصلنا الآن إلى مبادرات جيدة جدًا في استخدام هذه الموارد المصرفية مع حكومة قطر".

المصدر: "مهر"