ترامب يؤكد أنه "ينظر بجدية" إلى بدائل لبرنامج "أوباما كير"

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه "يبحث بجدية عن بدائل" لقانون الرعاية الصحية الميسرة (أوباما كير).

ووصف ترامب الفشل في إلغاء واستبدال برنامج "أوباما كير Obamacare" خلال إدارته بأنه "علامة منخفضة للحزب الجمهوري".

سبب أهميته:

قبل الانتخابات النصفية في العام الماضي، تخلى الجمهوريون فعليا عن حملة إلغاء قانون الرعاية الصحية الميسرة - معترفين بأن البرنامج كان شائعا وجزءا لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

عودة إلى الوراء:

وعلى الرغم من سيطرة الجمهوريين الكاملة على البيت الأبيض والكونغرس، إلا أن جهودهم الطويلة الأمد لإلغاء قانون الرعاية الميسرة واستبداله هُزمت في عام 2017 عندما ألقى السيناتور جون ماكين (جمهوري من أريزونا) تصويته الشهير برفض التصويت في قاعة مجلس الشيوخ.

ومضى الديمقراطيون في جعل الرعاية الصحية قضية حاسمة في الانتخابات النصفية لعام 2018، مما أدى إلى إجراء انتخابات "الموجة الزرقاء" التي فاز فيها الحزب بشكل حاسم بالأغلبية في مجلس النواب.

ومنذ ذلك الحين، لم يكن لدى الجمهوريين - بما في ذلك المجال الرئاسي الحالي - الكثير ليقولوه حول قانون الرعاية الميسرة أو إصلاحات الرعاية الصحية الكبرى، حتى مع استمرار تكلفة الرعاية في الارتفاع.

ماذا يقولون:

كتب ترامب في منشور على موقع "Truth Social": "إن تكلفة برنامج "Obamacare" خارج نطاق السيطرة، بالإضافة إلى أنها ليست رعاية صحية جيدة".

وأضاف: "كان لدينا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين قاموا بحملة لمدة 6 سنوات ضدها، ثم رفعوا أيديهم لعدم إنهائها..لقد كانت علامة منخفضة للحزب الجمهوري، لكن لا ينبغي لنا أن نستسلم أبدا!"



ولفت المتحدث باسم حملة بايدن، عمار موسى، الانتباه إلى تعليقات ترامب في "X"، مشيرا إلى أن الديمقراطيين سيكونون سعداء بجعل إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد قضية في انتخابات 2024.

المصدر: "أكسيوس"