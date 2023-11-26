فرنسا تأمل باستمرار الهدنة في غزة حتى الإفراج عن "جميع الرهائن"

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمل باريس باستمرار الهدنة في قطاع غزة حتى يتم الإفراج عن "جميع الرهائن"، وذلك مع إفراج حماس عن 58 شخصا خلال الهدنة دون أي فرنسي بينهم.

وقالت كولونا عبر قناة "بي اف ام تي في": "نُطالب بالإفراج عن جميع رهائننا وعن جميع الرهائن".

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وأضافت: "تمديد الهدنة لهذا الغرض سيكون أمرا جيدا، مفيدا وضروريا"، مؤكدة أن لديها "أملا كبيرا" بالإفراج عن رهائن فرنسيين.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أكّدت حركة حماس سعيها لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، عبر البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين، وبحسب ما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية.

وتأتي تصريحات حماس قبل حوالي 24 ساعة على انقضاء فترة الهدنة الإنسانية التي تمر الآن في آخر ساعات يومها الثالث ونجم عنها وقف لإطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، غادرت حافلة تضم أسرى أطفالا مفرجا عنهم من السجون الاسرائيلية في إطار صفقة الأسرى، من سجن عوفر باتجاه مدينة بيتونيا.

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وبذلك يكون قد بدأ الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الثالثة في إطار صفقة التبادل وفق اتفاق الهدنة المؤقتة في قطاع غزة.

وأمس الأول، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق سراح رهائن لدى حركة "حماس" في غزة، مؤكدا لعائلات الرهائن الفرنسيين "تصميمه" على تأمين إطلاق سراحهم.

وقال ماكرون عبر منصة "إكس": "أرحب بالإفراج عن مجموعة أولى من الرهائن.. أفكر خصوصا في الرهائن الفرنسيين وعائلاتهم.. يمكنهم الاعتماد على تصميمنا".

وأضاف "نعمل جنبا إلى جنب مع الوسطاء من أجل تأمين تحريرهم جميعا".

المصدر: أ ف ب + RT