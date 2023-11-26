"أ ف ب": مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة بين يومين وأربعة أيام

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر مقرب من حركة "حماس"، بأن الحركة وافقت على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة من يومين إلى أربعة أيام أخرين.

وقال المصدر: "إن حركة حماس أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى أربعة أيام".

وأضاف: "نتوقع أنه بإمكان المقاومة تأمين إطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 من الأسرى الإسرائيليين".

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي لقناة MSNBC الأمريكية: "تمديد الصفقة سيتم إذا كانت حماس مستعدة لمواصلة إطلاق سراح الرهائن".

وينص الاتفاق القائم حاليا، على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. بواقع 50 أسيرا إسرائيليا مقابل 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية.

كما يتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.

يتبع..