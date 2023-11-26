الولايات المتحدة قد تضع شروطا لتقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل

أعلن مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان أن الإدارة الأميركية لا تستبعد إمكانية وضع شروط لتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وصف هذا الاقتراح بأنه "فكرة جيدة".

وقال سوليفان لقناة "CBS" معلقا على كلمات بايدن: "عندما سئل بايدن، قال هذه فكرة. ولكنه بعد ذلك مباشرة، قال إن الخيار الذي اتبعه أيضا يمكّنني من تحقيق نتائج". وأوضح سوليفان أن نهج الإدارة الأمريكية الحالي يعتمد "الدبلوماسية الرفيعة المستوى".

وطُلب من سوليفان أيضًا توضيح ما إذا كان بايدن يعني أن الولايات المتحدة ستفرض قيودًا على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل. فقال ساليفان "لا، لقد رأينا جميعا ما قاله. لقد قال إنها فكرة".

وفي يوم الجمعة الماضي، في أثناء حديثه للصحافة من منتجع جزيرة نانتوكيت، الواقعة في ولاية ماساتشوستس على ساحل الأطلسي، وصف بايدن اقتراح زملائه أعضاء الحزب بوضع شروط لتقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل بأنه "فكرة جيدة".

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وقال الرئيس الأمريكي: "لكنني أعتقد أننا لم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه الآن لو أنني اتبعت هذا النهج منذ البداية".

في 22 نوفمبر، توصلت حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية، لاتفاق تهدئة يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام على ان يتم خلاله تبادل الأسرى من الطرفين، بواقع 50 إمرأة وطفلاً ومراهقًا (تحت سن 19 عامًا) ممن تحتجزهم حماس في قطاع غزة مقابل 150 إمرأة وطفلاً ومراهقًا (تحت سن 19 عامًا) من السجون الإسرائيلية.

المصدر: تاس