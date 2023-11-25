مراسم دفن لرفات ضحايا الإبادة التي ارتكبتها قوات هتلر النازية في لينينغراد الروسية

أقيمت مراسم دفن رفات ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها قوات هتلر النازية ضد المدنيين السوفييت خلال الحرب الوطنية العظمى، يوم السبت في مدينة غاتشينا بمقاطعة لينينغراد.

ووكان قد اكتشف فريق البحث "إيسكرا" العام الماضي بقايا ضحايا جرائم القوات النازية في حديقة سيلفيا، وهي جزء من متحف غاتشينا.

كذلك عثر المؤرخون العام الماضي، ووكالات إنفاذ القانون الروسية على عدد من الوثائق في الأرشيف تشير إلى إعدام ودفن عدة آلاف من المدنيين من الاتحاد السوفيتي في الحديقة.

وبناء على تحليل الوثائق، أصبح من المعروف أن المقر الرئيسي لشرطة الأمن الألمانية "SD" في الفترة من أكتوبر 1941 إلى يناير 1944، كان يقع في غاتشينا في شارع كراسنو-أرميسكي.

ووفقا لما تم التوصل إليه بناء على الوثائق والدراسات، كانت القوات النازية تحضر المعتقلين، من مناطق مختلفة من لينينغراد ومعظمهم من أسرى الحرب واليهود والشيوعيين والمقاتلين السريين والأشخاص المشتبه في صلاتهم بالحزبيين أو غير المتعاطفين مع نظام الاحتلال النازي، وتم احتجازهم في قبو المنزل رقم 17، حيث كان يوجد سجن يسمى "المخبأ"، حيث يستجوبهم النازيون، وبعد ذلك يطلقون عليهم الرصاص.

المصدر: نوفوستي