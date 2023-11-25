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رئيس هيئة الأسرى: الاتفاق نص على تحرير الأسرى حسب الأقدمية لكن "إسرائيل" لم تلتزم به أمس

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رئيس هيئة الأسرى: الاتفاق نص على تحرير الأسرى حسب الأقدمية لكن
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قال رئيس هيئة الأسرى والمحررين، قدورة فارس، إن الجانب الإسرائيلي تلاعب بلوائح الأسرى الفلسطينيين المتفق على تسليمهم، ولم يلتزم بنص الاتفاق.

وأشار فارس إلى "أن الاتفاق نص على تحرير الأسرى حسب الأقدمية لكن إسرائيل لم تلتزم به أمس".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة لا نعلم المكان الذي سيخرج منه الأسرى والاستقبال سيكون في بيتونيا، وهناك استياء كبير لدى المقاومة الفلسطينية من التلاعب بلوائح الأسرى من قبل الاحتلال".

وتابع: "كانت إسرائيل تنوي تسليم الأسرى اليوم في أريحا لكننا رفضنا ذلك، وحتى اللحظة لا نعلم أين سيكون الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى".

المصدر: RT

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