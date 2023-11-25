مطرقة تضع رئيس وزراء بريطانيا محل سخرية (فيديو)

سخر حزب العمال البريطاني المعارض من رئيس الوزراء ريشي سوناك بسبب فيديو متداول يظهر فيه وهو يستخدم المطرقة بطريقة مخالفة للمتعارف عليها.

وجاء في منشور على حساب حزب العمال في مواقع التواصل الاجتماعي: "ريشي سوناك: ليس ابن صانع أدوات".

And this is Rishi Sunak using said hammer. https://t.co/21gnokz5ZDpic.twitter.com/GQLSUy33L6 — English Civil Soldier (@EngCivilSoldier) November 25, 2023

وتم تصوير الفيديو خلال زيارة سوناك لورشة مجوهرات في يوركشاير شمال إنجلترا.

وفي الفيديو، طلبت سيدة تعمل في الورشة منه استخدام جانب المطرقة في الدق. لكن حزب العمال لم ينشر على حسابه سوى جزء صغير من الفيديو، حيث لم تُسمع نصيحة السيدة.

“The UK’s Labour Party mocks PM Rishi Sunak for improperly using a hammer in a video, using the side instead of its head. Their jibe: ‘Rishi Sunak: Not the son of a toolmaker.’ A lighthearted moment in British politics highlighting Sunak’s mishap. #UKPoliticspic.twitter.com/Orbs1otEbG — SilencedSirs (@SilentlySirs) November 25, 2023

المصدر: RT