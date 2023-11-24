الولايات المتحدة..وفيتان مرتبطتان بالشمام وقطع الفاكهة وسحب المنتجات من الولايات

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية يوم الجمعة إن شخصين توفيا في ولاية مينيسوتا وتم نقل 45 شخصا إلى المستشفى بسبب تفشي السالمونيلا المرتبطة بالشمام وقطع الفاكهة.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن ما لا يقل عن 99 شخصا في 32 ولاية أصيبوا بالمرض في معمعان هذا التفشي.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض أنها وسعت نطاق السحب ليشمل الشمام الكامل الذي يحمل علامة "Malichita" أو "Rudy" برقم "4050" و"منتج المكسيك/منتج du Mexique".

ويشمل السحب أيضا منتجات "ALDI" الكاملة من الشمام والفواكه المقطعة مسبقا ذات التواريخ الأفضل بين 27 أكتوبر و 31 أكتوبر والتي تم بيعها في متاجر "ALDI" في إلينوي وإنديانا وأيوا وكنتاكي وميشيغان وويسكونسن.

كما أن العلامة التجارية المضمونة للنضارة والشمام المقطوع مسبقا من العلامة التجارية "RaceTrac" مع التواريخ الأفضل بين 7 نوفمبر و12 نوفمبر والتي تم بيعها في إلينوي وإنديانا وكنتاكي ولويزيانا وميشيغان ونورث كارولينا وأوهايو وتينيسي وتكساس وفيرجينيا هي أيضا جزء من السحب.

ويشمل أيضا السحب الشمام المقطع مسبقا ومزيج الفاكهة من ماركة "Vinyard" التي تباع في أوكلاهوما في الفترة ما بين 30 أكتوبر و10 نوفمبر.

مستوى التهديد: تسبب السالمونيلا أمراضا منقولة بالغذاء أكثر من أي بكتيريا أخرى.

وتشمل أعراض عدوى السالمونيلا الإسهال والحمى وتشنجات المعدة التي يمكن أن تبدأ بعد ست ساعات إلى ستة أيام من ابتلاع البكتيريا، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

في حين أن معظم الأشخاص يتعافون دون علاج بعد أربعة إلى سبعة أيام، فإن الأفراد الضعفاء مثل الأطفال الصغار وكبار السن والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة قد يعانون من مرض أكثر خطورة.

المصدر: "أكسيوس"