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ألمانيا تعلن اعتقال "طالبان" الأفغانية موظفين في وكالتها التنموية الدولية

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ألمانيا تعلن اعتقال
Globallookpress
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أعلنت ألمانيا يوم الجمعة أن حركة "طالبان" الأفغانية اعتقلت أربعة موظفين محليين في وكالتها التنموية الدولية "جي آي زد".

وقالت متحدثة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية: "أستطيع أن أؤكد أن موظفين محليين في جي آي زد محتجزون رغم أننا لم نتلق أي معلومات رسمية عن سبب احتجازهم".

وتابعت: "نتعامل مع الأمر بجدية ونعمل من خلال جميع القنوات المتاحة لنا لضمان إطلاق سراح زملائنا".

وكانت ألمانيا قد أغلقت سفارتها في أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

من جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية إن القنوات التي تستخدمها برلين تشمل ممثلية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مكتب اتصال في الدوحة.

وأشار إلى أنه لا يمكن الكشف عن مزيد من المعلومات حول الموظفين الأربعة "حرصا على سلامتهم".

المصدر: "فرانس برس"

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