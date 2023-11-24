الاتحاد الأوروبي وكندا يتفقان على توثيق التعاون بشأن العقوبات ضد الاتحاد الروسي

اتفق الاتحاد الأوروبي وكندا على توثيق تعاونهما على معاقبة روسيا ومكافحة المحاولات الروسية للتحايل على العقوبات، كما أكدا عزمهما على مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي وكندا في ختام القمة التي عقدت في كندا: "دعما لأهداف سياستنا سنواصل فرض عقوبات موسعة على روسيا، فضلا عن وضع ضوابط وقيود صارمة على التصدير. كما نؤكد التزامنا تعزيز تعاوننا على مكافحة التحايل على العقوبات.

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الجانب الأوسع من البيان خصص لأوكرانيا، وتضمن تعهدا بمواصلة مساعدتها ماليا وعسكريا، والتعاون على تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية، والسعي لحشد دعم دولي واسع النطاق للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ونزيهة”، وإلى سلام دائم في أوكرانيا، استنادا إلى ما يسمى بــ "صيغة زيلينسكي".

المصدر: تاس