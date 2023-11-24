بيسكوف عن زعم "واشنطن بوست" أن روسيا تنوي تشييد نفق تحت جسر القرم: "لا يستحق التعليق"

وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف ما كتبته صحيفة "واشنطن بوست" عن نيّة روسيا تشييد نفق تحت جسر القرم بأنه "هراء"، مؤكدا أن "هذا لا يستحق حتى التعليق عليه".

وقال بيسكوف للصحافيين عندما سُئل عمّا جاء في مقال الصحيفة الأمريكية: "هذا لا يستحق حتى التعليق عليه. ليس لصحيفة كواشنطن بوست أن تكتب مثل هذا الهراء".

إقرأ المزيد

ففي مقال لها اليوم 24 نوفمبر، زعمت "واشنطن بوست" أن رجال أعمال من روسيا والصين يناقشون مشروع تشييد نفق "روسيا - شبه جزيرة القرم".

وقالت الصحيفة إن رجال الأعمال ممن تربطهم علاقة بالحكومة، كانوا قد أجروا مناقشات سريّة حول خطط لتشييد نفق تحت الماء يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، وذلك في أمل منهم لإنشاء طريق تكون محمية من الهجمات التي تشنها أوكرانيا.

وقد استندت الصحيفة في مزاعمها هذه إلى "اتصالات" اعترضتها وكشفتها أجهزة الأمن الأوكرانية.

وأردفت الصحيفة أن تلك المحادثات، التي تضمنت عقد اجتماعات، انطلقت في أواخر أكتوبر الماضي بسبب المخاوف الروسية المتزايدة بشأن أمن الجسر البالغ طوله 11 ميلا عبر مضيق كيرتش والذي قصفته أوكرانيا مرتين.

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن"واشنطن بوست" نقلت قبل شهر واحد تماما، عن مصادر مطلعة، أن المسيرات التي استخدمتها أوكرانيا لضرب جسر القرم تم تطويرها بمشاركة وكالة المخابرات المركزية وأجهزة استخبارات غربية أخرى.

وجاء في مقالة الصحيفة: "نفذ جهاز الأمن الأوكراني ضربة ثانية ضد الجسر بعد 9 أشهر، باستخدام مسيّرات بحرية تم تطويرها في إطار عملية سريّة شاركت فيها وكالة المخابرات المركزية ووكالات استخبارات غربية أخرى".

هذا وقد وقع الهجوم الإرهابي الأول على جسر القرم في 8 أكتوبر 2022. خلاله انفجرت شاحنة تحمل متفجرات عند عبورها الجسر، وذكرت المخابرات الروسية فورا، أن السلطات الأوكرانية كانت وراء الجريمة.

المصدر: RT