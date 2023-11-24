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ألمانيا: أوكرانيا تدير النزاع بنفسها وبرلين لا تقدم المشورة لها

أخبار العالم

ألمانيا: أوكرانيا تدير النزاع بنفسها وبرلين لا تقدم المشورة لها
Legion-Media
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قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت إن أوكرانيا هي التي تقرر كيفية إدارة النزاع مع روسيا، وأن ألمانيا لا تقدم لها المشورة.

وأضاف: نحن لا نقدم المشورة لأوكرانيا، وهي تعرف كيف تدير النزاع مع روسيا دون الحاجة لتلقي نصائح جانبية.

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وسئل هيبستريت عن موقف ألمانيا مما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أشار إلى أن ما يحدث في أوكرانيا إنما هو مأساة بلا شك، لذا يتوجب البحث عن سبل لوقفها في أسرع وقت ممكن.

وفي رده استشهد بما قاله المستشار الألماني أولاف شولتس في 22 نوفمبر، حين اشترط "سحب القوات" وبعد ذلك "يمكن الحديث عن السلام".

وتتلقى أوكرانيا دعما ماديا وتسليحيا سخيا من الولايات المتحدة ودول حلف الناتو ودول أخرى متحالفة مثل كندا، وأستراليا، واليابان وغيرها.  

المصدر: تاس

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