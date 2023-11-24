بيسكوف: بوتين قدم شرحا وافيا لقادة "العشرين" حول أزمة أوكرانيا

أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين شرح لقادة مجموعة "العشرين" بشكل واف عن أسباب الأزمة الأوكرانية، كما استمع إلى صيغ مختلفة تحدثوا هم عنها.

وأضاف بيسكوف: "المواقف تجاه مسألة أوكرانيا كانت متباينة خلال قمة مجموعة العشرين حيث استخدمت الدول صيغا مختلفة لتوصيف هذه الأزمة، وردا عليها قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقييمه التفصيلي لها".

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وأضاف بيسكوف تعليقا على نتائج القمة الافتراضية لقمة العشرين التي شارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي، أنها كانت جيدة حيث تم تبادل وجهات النظر من قبل الجميع.

وقال بوتين في حديثه للقمة، إن روسيا لم تتخل أبدا عن المفاوضات مع أوكرانيا في حين أعلنت كييف انسحابها من التفاوض، وأصدر الرئيس الأوكراني مرسوما خاصا يحظر المفاوضات مع روسيا.

وعبر بوتين عن تفهمه لـ"صدمة البعض من استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا"، وطرح بدوره عددا من الأسئلة على من "صدموا" بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما هم من أثاروها.

المصدر: RT