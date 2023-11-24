الكرملين: حديث "الناتو" عن "شنغن عسكري" تطور جديد في مواجهته مع روسيا

اعتبر الكرملين أن حديث "الناتو" عن "شنغن عسكري" بين أعضائه تطوّر جديد في المواجهة مع روسيا، مؤكدا أن أي اقتراب من الحدود الروسية يلقى الرد المناسب.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على تصريح رئيس القيادة المشتركة للإمدادات والشؤون اللوجستية في حلف شمال الأطلسي حول الحاجة إلى "شنغن عسكري" للحلف: "لطالما اعتبر الحلف بلادنا عدوا محتملا له، والآن يعتبرها عدوا واضحا. وهذا ليس أكثر من تصعيد للتوتر في أوروبا له تداعيات وعواقب".

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وعن تحرك "الناتو" نحو الحدود الروسية، شدد بيسكوف على أن "الحلف هو الذي يتحرك باستمرار ببنيته التحتية العسكرية نحو الحدود الروسية، وهذا يستدعي ويثير قلقنا وبالتالي اتخاذنا إجراءات جوابية لضمان أمننا".

وكان رئيس القيادة المشتركة للإمدادات والشؤون اللوجستية في حلف شمال الأطلسي ألكسندر سولفرانك قد دعا إلى تفعيل "شنغن عسكري"، يسمح لقوات دول الحلف بالتحرك بحرية ضمن حدود "الناتو"، لافتا إلى ضرورة "إعداد مسرح العمليات العسكرية المحتملة" مسبقا في حال اقتضت الحاجة تفعيل المادة الخامسة من ميثاق "الناتو" للدفاع الجماعي.

المصدر: نوفوستي، تاس