كندا تؤجل شراء مسيرات أمريكية حتى تكييفها مع ظروف الشمال

أعلنت وزارة الدفاع الكندية تأجيل شراء مسيرات "إم كيو- 9 بي ريبر" أمريكية بقيمة 3.6 مليار دولار، حتى تكييفها مع ظروف المناخ الكندية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكندية، أندري - آن بولين، في مقابلة مع صحيفة "ديفينس نيوز" الأمريكية: "إن ضرورة العمل في خطوط العرض الشمالية العليا، بما في ذلك منطقة القطب الشمالي، تتطلب استخدام هوائيات الأقمار الصناعية والطائرات ومكونات الاتصالات، التي لم يتم مسبقا دمجها في إم كيو -9 ".

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من جهته قال مسؤول دفاعي، ستكون هناك حاجة إلى إجراء اختبارات إضافية للتأكد من أن الطائرات بدون طيار يمكن أن تعمل في الظروف المناخية الكندية، بالإضافة إلى التدريب المناسب لمعايير القوات الجوية الكندية وشهادات صلاحية الطائرات للطيران اللازمة.

وكان وزير الدفاع الكندي بيل بلير، صرح، في وقت سابق، بأن الحكومة بحاجة إلى إعادة النظر في توزيع النفقات الحكومية، وإرسال المزيد من الأموال إلى وزارة الدفاع، التي في الواقع تواجه تخفيضات في التمويل، وعددا من المشاكل الأخرى.

وتعتزم أوتاوا إبرام عقد لشراء طائرات بدون طيار بقيمة 3.6 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل. وكان من المخطط في الأصل أن يتم تشغيل المعدات في عام 2025، ولكن تم تأجيل المواعيد النهائية الآن إلى عام 2028.

المصدر: تاس