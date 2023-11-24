كييف تخطط لإنفاق 7.2 مليار دولار على الأسلحة الصاروخية والذخائر العام المقبل

قال نائب وزير الدفاع الأوكراني يوري دجيغير إن حوالي 5 مليارات دولار من ميزانية وزارة الدفاع للعام القادم ستصرف على شراء الصواريخ، و2.2 مليار دولار على باقي الأسلحة والذخائر.

إقرأ المزيد

وكتبت وزارة الدفاع الأوكرانية على "تليغرام" نقلا عنه: "إحدى الأولويات الرئيسية لميزانية الدفاع لعام 2024 هي الأسلحة الصاروخية والذخائر وسيتم رصد حوالي 175 مليار غريفنيا (5 مليارات دولار) لذلك، ونحو 80 مليار غريفنيا (2.2 مليار دولار) على باقي الأسلحة. الأولوية التالية ستكون لإصلاح المعدات العسكرية المتضررة وشراء قطع الغيار اللازمة لها".

وكان دجيغير قد قال في وقت سابق إن أكثر من 20% من ميزانية وزارة الدفاع الأوكرانية العام المقبل ستذهب لشراء الأسلحة والذخائر، فيما ستذهب 70% إلى شراء المؤن ومدفوعات الجيش.

وأعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن مشروع الميزانية لعام 2024 ينص على الإنفاق على الأمن والدفاع 48 مليار دولار، بواقع 23% من إجمالي الناتج المحلي.

المصدر: نوفوستي