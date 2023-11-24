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الدفاع الروسية تنشر مشاهد لمروحيات "كا-29" و"مي-8" تستطلع مياه القرم (فيديو)

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الدفاع الروسية تنشر مشاهد لمروحيات
Sputnik
مروحية روسية من طراز "كا-29"، أرشيف
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لمروحيات "كا-29" و"مي-8" تؤدي مهام الاستطلاع والبحث عن زوارق أوكرانية أو غيرها قبالة سواحل شبه جزيرة القرم الروسية.

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وأشارت الوزارة إلى أن مروحيات أسطول البحر الأسود الروسي تؤدي دوريات يومية فوق مياه القرم، بحثا عن الزوارق المسيّرة والسريعة التي قد تطلقها قوات كييف، حيث دمر الأسطول والطيران الروسيان عشرات الزوارق الأوكرانية والغربية الحديثة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


المصدر: نوفوستي

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