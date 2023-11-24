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الجيش التركي قد يستلم منظومة دفاع جوي محلية الصنع العام المقبل

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الجيش التركي قد يستلم منظومة دفاع جوي محلية الصنع العام المقبل
Gettyimages.ru
منظومة "Syper" التركية، أرشيف
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أعلنت شركة ASELSAN التركية للأسلحة والمعدات العسكرية أنها ستزوّد الجيش التركي بمنظومة Siper للدفاع الجوي العام المقبل.

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وجاء في بيان صدر عن الشركة ونشر في صفحتها على منصة "X": "ستسمح منظومة Siper التي لها أهمية كبيرة لتلبية احتياجات الدفاعات الجوية متعددة المستويات والتي تم تصميمها لحماية المنشآت الاستراتيجية من هجوم عدو، بالدفاع الجوي على بعد وعلو كبيرين".

وتتم حاليا في تركيا تجربة منظومة Siper التي تم تصميمها في البلاد كبديل للأنظمة الأجنبية.

وتأمل أنقرة أن تصبح هذه المنظومة أساسا في الدفاعات الجوية الوطنية.

المصدر: نوفوستي

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