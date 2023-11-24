الحرب على غزة في يومها الـ49... قصف مكثف على غزة قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ
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مع دخول الحرب على غزة يومها الـ49 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة واقتحامها للمشافي قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
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