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وزارة الدفاع اليابانية ترصد جسما في الفضاء تعتقد أنه قمر كوريا الشمالية

أخبار العالم

وزارة الدفاع اليابانية ترصد جسما في الفضاء تعتقد أنه قمر كوريا الشمالية
Globallookpress Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency
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أعلن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا أن الوزارة رصدت جسما في مدار الأرض، تعتقد أنه قمر استطلاعي لكوريا الشمالية.

وفي الوقت ذاته، امتنع الوزير في حديثه إلى الصحافيين عن إعطاء أي تقييمات لعملية إطلاق القمر التي نفذتها كوريا الشمالية، ولم يؤكد ما إذا كانت ناجحة أم لا.

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وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق أن بيونغ يانغ تمكنت من إيصال قمرها إلى المدار على الأرجح. وأضافت أن التأكد مما إذا كان القمر يعمل بشكل صحيح، سيستغرق بعض الوقت.

يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إطلاق ناجح للقمر الاستطلاعي، مشيرة إلى أن القمر وصل إلى مداره.

المصدر: تاس

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