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جراحون عسكريون روس ينجحون في إزالة الذخائر غير المنفجرة من جسم جندي جريح

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جراحون عسكريون روس ينجحون في إزالة الذخائر غير المنفجرة من جسم جندي جريح
Legion-Media
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تعتبر عمليات إزالة الدخائر غير المنفجرة من أجسام العسكريين المصابين هي الأصعب بسبب وجود مخاوف من انفجارها في أية لحظة

وقد كان على الأطباء في المستشفى السريري البحري التابع لأسطول البحر الأسود أن يجروا العملية وهم يرتدون الخوذات والدروع الواقية من الرصاص، وتحت إشراف دقيق من خبراء المتفجرات، بعد نقل المرضى الآخرين مؤقتًا إلى مسافة آمنة.

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وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن الأطباء المشاركين في العملية سيتم ترشيحهم لنيل جائزة الدولة.

هذا النوع من العمليات يجري تنفيذها في وقتنا الراهن في المستشفيات الخلفية، وفي الظروف الميدانية، علما بأن الاطباء في مناطق القتال يدركون جيدًا حجم المخاطر التي تتهدد حياتهم.

"الأطباء العاملون في الجبهات، لا يقل دورهم عن دور الرجال الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية وهم يحملون الأسلحة في أيديهم.

المصدر: RT

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