بايدن يتابع سير الانتخابات البرلمانية في هولندا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يراقب سير الانتخابات البرلمانية في هولندا، حيث من المتوقع أن يفوز حزب الحرية اليميني المتطرف.

قال الرئيس الأميركي للصحفيين معلقا على الانتخابات وصدور النتائج الأولية للتصويت: “أنا أتابع باهتمام سير هذه الانتخابات”.

وذكرت قناة NOS التلفزيونية الهولندية، استنادا إلى نتائج فرز 98.2 بالمئة من استمارات الاقتراع، إن "حزب الحرية" بزعامة خيرت فيلدرز، يمكن أن يحصل على 37 مقعداً من أصل 150 مقعدا في البرلمان الهولندي.

ويأتي في المركز الثاني تحالف اليسار، المكون من "حزب العمل" و"قوة اليسار الأخضر" السياسية، بـ 25 مقعدا.

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ويحتل "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" المركز الثالث بحصوله على 24 مقعدا برلمانيا.

في حين بلغت نسبة المشاركة 77.8 بالمئة.

وقال فيلدرز، المعروف بتصريحاته القاسية تجاه الهجرة والإسلام، إنه مستعد للتعاون مع القوى السياسية الأخرى، ويعتزم اتخاذ موقف عقلاني، ويخطط لمناقشة تلك القضايا التي لا تتعارض مع القوانين والدستور فقط.

وكان هذا السياسي يدعو في الماضي لإقامة علاقات متوازنة مع روسيا.

المصدر: تاس