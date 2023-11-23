ABC: عمدة مدينة نيويورك يواجه تهمة "الاعتداء الجنسي" بعد شكوى تقدمت بها امرأة (فيديو)

يواجه عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إريك آدمز تهمة الاعتداء الجنسي بعد ادعاءات ضده ساقتها سيّدة وقالت فيها إنه قام بالاعتداء جنسيا عليها سنة 1993.

وذكرت شبكة ABC الإخبارية أن امرأة اتهمت عمدة مدينة نيويورك، بالاعتداء عليها جنسيا في عام 1993.

A woman accused New York Mayor Eric Adams of sexually assaulting her in 1993, according to a new court filing. https://t.co/KIdkquu14R — ABC News (@ABC) November 23, 2023

وجاء في البيان أن "المرأة قدمت بلاغاً ضد آدامز إلى شرطة مدينة نيويورك وضد شخصين مجهولين".

The NYC Mayor Eric Adams comments on his alleged sexual assault case

" IT DID NOT HAPPEN "

🎥 by @morganfmckaypic.twitter.com/gHyD7vlTiG — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) November 23, 2023

وتقول الوثائق إن آدامز كان نقيبا في الشرطة وقت وقوع الحادث المزعوم. وبحسب صاحبة الشكوى التي كانت أيضا موظفة في دائرة شرطة المدينة، عرّضها آدامز لـ"اعتداء جنسي"، بحسب ما نقلته المحطة التلفزيونية.

وأضاف التقرير أيضا أنّ المدعية تؤكد أنها تعرضت لإصابات جسدية ونفسية وغيرها "نتيجة لسلوك يشكل جريمة جنسية".

من جهته، قال مكتب عمدة المدينة إن آدامز لا يعرف المرأة وينفي بشكل قاطع مزاعمها، وليس لدى شرطة نيويورك أي سجل عن عمل صاحبة الشكوى في القسم، بحسب ما ذكر التقرير.

المصدر: نوفوستي