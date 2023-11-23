زاخاروفا: ما قاله بوريل عن السلام في أوكرانيا مجرد ستار يخفي نوايا مبيتة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن حديث رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل عن السلام في أوكرانيا هو ستار لمواصلة سياسة احتواء روسيا.

ففي وقت سابق، نشر بوريل مقالا على الموقع الرسمي للدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بعنوان “في عين الإعصار”، شدد فيها على أن أكبر ضمان لأمن أوكرانيا هو منحها عضوية الاتحاد الأوروبي.

تعليقا على ذلك كتبت زاخاروفا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية: يواصل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي (جوزيب بوريل) اتهام روسيا بلا أساس بأنها تسعى لإطالة أمد الصراع. لكن دعونا نتذكر أن بوريل نفسه صرح مؤخرًا وبشكل علني أن الاتحاد الأوروبي يمكنه وقف النزاع خلال يوم واحد، لأن أوكرانيا بدون دعم عسكري خارجي قوي لن تستطيع مواصلة الأعمال القتالية.

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في حين أننا نرى أن إمداد كييف بالسلاح الغربي يتواصل، وأكثر من ذلك يريد الاتحاد الأوروبي تمديد التزامه تدريب الجنود الأوكرانيين في القواعد العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي أربع سنوات أخرى على الأقل - وإن هذا كله إلا تمويل هادف لإبقاء الصراع المسلح مشتعلا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الحديث عن السلام بالتزامن مع إهمال جهود الوساطات الدولية، وتبني “صيغة زيلينسكي” الميتة للسلام، إنما هو مجرد ستار سياسي لمواصلة سياسة احتواء روسيا.

المصدر: ريا نوفوستي