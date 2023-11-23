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مسؤولون في "الناتو" يتطلعون لتفعيل فكرة "الشنغن العسكري"

أخبار العالم

مسؤولون في
Legion-Media
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دعا رئيس القيادة المشتركة للإمدادات والشؤون اللوجستية في حلف شمال الأطلسي ألكسندر سولفرانك إلى تفعيل "شنغن عسكري"، يسمح لقوات دول الحلف بالتحرك بحرية ضمن حدود "الناتو".

ونقلت وكالة "رويترز" عن سولفرانك قوله: تواجه قوات "الناتو" عقبات أمام تنقل الأفراد والدخائر تفرضها اللوائح الوطنية.

وأضاف أن "الشنغن العسكري" سيسمح بالمرور العسكري الحر لقوات الحلف في حدود الدول الأعضاء.

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وأضاف أنه من الضروري "إعداد مسرح العمليات العسكرية المحتملة" مسبقا في حال اقتضت الحاجة تفعيل المادة الخامسة من ميثاق "الناتو" للدفاع الجماعي.

المصدر: تاس

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