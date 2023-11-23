 
مباشر
عاجل
السيسي في خطاب غاضب: تحيا مصر وتحيا فلسطين

لوكاشينكو: تسرّب الأسلحة من أوكرانيا تهديد للسلام الدولي

أخبار العالم

لوكاشينكو: تسرّب الأسلحة من أوكرانيا تهديد للسلام الدولي
Globallookpress Gavriil GrigorovKremlin Pool
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wh1p

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن تسرّب الأسلحة من أوكرانيا يمثل تهديدا للسلام الإقليمي والدولي.

إقرأ المزيد
بوتين يصل إلى مينسك لحضور قمّة
بوتين يصل إلى مينسك لحضور قمّة "الأمن الجماعي"

وقال خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المنعقدة في مينسك اليوم بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نار الصراعات الإقليمية يمكن أن تنتشر إلى بلدان أخرى في أي لحظة. وليس سرا أن الأسلحة الموردة إلى كييف تذهب إلى الأسواق السوداء وإذا لم يكن السياسيون الغربيون قلقين، فنحن نعتبر ذلك تهديدا أمنيا ليس لمنطقتنا فحسب بل للعالم بأسره، ولاسيما في ظل العنف المستمر في الشرق الأوسط".

من جانبه أكد بوتين أن روسيا وبلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تقبل الإرهاب بشتى أشكاله.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في قمة G20 عبر الاتصال المرئي: إرهاب الدول كتفجير "السيل الشمالي" هو سبب ما نشهده اليوم