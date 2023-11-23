لوكاشينكو: تسرّب الأسلحة من أوكرانيا تهديد للسلام الدولي

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن تسرّب الأسلحة من أوكرانيا يمثل تهديدا للسلام الإقليمي والدولي.

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وقال خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المنعقدة في مينسك اليوم بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نار الصراعات الإقليمية يمكن أن تنتشر إلى بلدان أخرى في أي لحظة. وليس سرا أن الأسلحة الموردة إلى كييف تذهب إلى الأسواق السوداء وإذا لم يكن السياسيون الغربيون قلقين، فنحن نعتبر ذلك تهديدا أمنيا ليس لمنطقتنا فحسب بل للعالم بأسره، ولاسيما في ظل العنف المستمر في الشرق الأوسط".

من جانبه أكد بوتين أن روسيا وبلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تقبل الإرهاب بشتى أشكاله.

المصدر: نوفوستي