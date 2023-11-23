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حرس الحدود البولندي: مهاجرون حاولوا التسلل بالقوة إلى بولندا عبر بيلاروس

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حرس الحدود البولندي: مهاجرون حاولوا التسلل بالقوة إلى بولندا عبر بيلاروس
Gettyimages.ru
السياج عند الحدود البولندية البيلاروسية
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أعلن حرس الحدود البولندي عن محاولة مهاجرين غير شرعيين تحطيم السياج على الحدود بين بولندا وبيلاروس والتسلل إلى الأراضي البولندية.

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وجاء في بيان صدر عن الهيئة: "في الليلة الماضية حاول مهاجرون غير شرعيون تدمير وسائل فنية في جزء من الحدود في منطقة قرية تشيريمخا. وبفضل تنبيهات من السياج الإلكتروني تمكن موظفو حرس الحدود من الرد بشكل سريع وفعال وإحباط محاولة التسلل غير الشرعي إلى أراضي بولندا والاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان أن 28 شخصا وبينهم مواطنو كل من مصر وإيران والعراق، حاولوا التسلل إلى بولندا من بيلاروس خلال اليوم الماضي.
وتراكم على الحدود البولندية البيلاروسية في منتصف عام 2021 عدة آلاف من المهاجرين الذين أملوا بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي. وشددت السلطات البولندية الإجراءات الأمنية عند الحدود وحشدوا العسكريين لإحباط محاولات المهاجرين للتسلل إلى البلاد، متهما سلطات بيلاروس بإثارة أزمة هجرة.
من جهتها رفضت بيلاروس كل هذه الاتهامات، معلنة أن بولندا تطرد المهاجرين من أراضيها إلى أراضي بيلاروس باستخدام القوة وتبالغ بشكل اصطناعي الوضع حول اللاجئين غير الشرعيين. وأشار الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو إلى أن مينسك لا يمكنه بعد ردع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين المتوجهين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه ليس لدى بلاده أموال وقوات كافية لتحقيق هذه الأغراض بسبب العقوبات الغربية.


المصدر: نوفوستي

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