زاخاروفا تشير إلى أهداف روسية تعتبرها كييف "مشروعة"

قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن نظام كييف يعلنها صراحة أن الصحفيين الروس أهداف مشروعة لقواته.

جاء ذلك في تعليق زاخاروفا على مقتل مراسل قناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف، متأثرا بإصابته يوم أمس الأربعاء جراء قصف أوكراني استهدف فريقا صحفيا في مقاطعة زابوروجيه، حيث تابعت زاخاروفا في حديثها للصحفي فلاديمير سولوفيوف: "نفهم جيدا، والجميع يفهمون أن الصحفيين الروس، لسنوات طويلة، يعدون أهدافا مشروعة للقتل وفقا لما تقوله كييف صراحة".

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ويأتي الحادث ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يقوم بها النظام في كييف لاستهداف الصحفيين الروس، حيث قامت القوات المسلحة الأوكرانية في مطلع الشهر الجاري بشن ضربة ثانية عمدا في دونيتسك في الوقت الذي كان فيه رجال إنقاذ وأطباء وصحفيون يعملون على إزالة آثار موقع الضربة الأولى، وأصيب حينها 3 موظفين من جريدة "إزفستيا" بجروح خطيرة، وبأعجوبة لم يصب صحفيون آخرون من "تاس" وقناة "زفيزدا" التلفزيونية الذين تعرضوا أيضا لإطلاق النار، وقد وصفت زاخاروفا تلك التصرفات بأنها "تتسق وتصرفات الإرهابيين".

وفي مطلع أبريل من العام الجاري تم اغتيال الصحفي الروسي والمراسل العسكري مكسيم فومين الشهير بـ فلادلين تاتارسكي في مدينة بطرسبورغ، وألقي القبض على المشتبه بها، وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية عن أن عملية الاغتيال جرت بتنسيق وتنفيذ الأجهزة الأمنية الأوكرانية الخاصة.

وتم اغتيال الصحفية والناشطة الروسية داريا دوغينا في 20 أغسطس عام 2022 عن طريق تفجير سيارتها في منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو، وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر لم تكشفها، بأن جهاز الأمن الأوكراني هو من أشرف على تنظيم وتنفيذ عملية الاغتيال.

وخلال الحرب التي شنها نظام كييف ضد مواطني دونباس عام 2014، لقي 4 صحفيين مصرعهم على يد الجيش الأوكراني أو الميليشيات المسلحة اليمينية المتطرفة هم مصور القناة الأولى أناتولي كليان (في قصف بضواحي مدينة دونيتسك، نهاية يونيو 2014)، وعاملا هيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية الرسمية أنطون فولوشين وإيغور كورنيليوك (في قصف على ضواحي مدينة لوغانسك، يونيو 2014)، وأندريه ستينين (في قصف على مدينة دونيتسك، أغسطس 2014).

المصدر: RT