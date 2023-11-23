رئيس التشيك: الجيوش الأوروبية تستعد لحرب حامية الوطيس مع روسيا

قال الرئيس التشيكي بيتر بافل إن روسيا تشكل تهديدا رئيسيا بالنسبة لأوروبا، و"أن الجيوش الأوروبية تستعد لحرب حامية الوطيس مع روسيا".

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وأضاف خلال اجتماع رؤساء بلدان "رباعية فيشيغراد" التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا وبولندا: "ليس التشيك وحدها، بل حلف "الناتو" أيضا يعتبر روسيا التهديد الأول لأوروبا، مما يحتم الاستعداد لمواجهة هذا التهديد. الجيوش الأوروبية تنظر بشكل جدي إلى هذا التهديد، وتستعد لنزاع حامي الوطيس في أوروبا".

من جهته، صرح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ مؤخرا بأن الحلف لا يرى أي تهديد عسكري مباشر من جانب روسيا ضد أعضاء الحلف.



المصدر: نوفوستي