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البابا فرنسيس يستضيف متحولات جنسيا على مأدبة غداء في الفاتيكان (صور+ فيديو)

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استقبل البابا فرنسيس مجموعة من النساء المتحولات على مأدبة غداء في الفاتيكان الأسبوع الماضي، بمناسبة يوم الكنيسة العالمي للفقراء.

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وانضم نحو 1200 شخص يعيشون في فقر أو بلا مأوى إلى البابا فرنسيس لتناول وجبة داخل قاعة الاستقبال البابوية، على طاولات تذكرنا باجتماع السينودس، وهو ملتقى فكري فاتيكاني، عقد في نفس المكان الشهر الماضي.

والمتحولات من خارج روما، يعمل العديد منهن في مجال الجنس أو مهاجرات من أمريكا اللاتينية.

وفي وقت سابق أفاد مجمع عقيدة الإيمان (وهو واحد من الإدارات الرئيسية التي تدير شؤون الكرسي الرسولي) في الفاتيكان، بأن الأشخاص المتحولين يمكن قبولهم للمعمودية ويكونوا بمثابة عرابين. 

جدير بالذكر أن البابا فرنسيس قال في يوليو 2013، بعد أسابيع قليلة من انتخابه، عبارته الشهيرة: إذا كان شخص ما مثليا ويبحث عن الله ولديه حسن نية "فمن أنا لأحكم عليه؟"

البابا فرنسيس يستضيف متحولات جنسيا على مأدبة غداء في الفاتيكان (صور+ فيديو)   البابا فرنسيس يستضيف متحولات جنسيا على مأدبة غداء في الفاتيكان
البابا فرنسيس يستضيف متحولات جنسيا على مأدبة غداء في الفاتيكان (صور+ فيديو)   البابا فرنسيس يستضيف متحولات جنسيا على مأدبة غداء في الفاتيكان

المصدر: "أسوشيتد برس"

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