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الإدارة الأمريكية لا ترجح أن يكون الانفجار على الحدود مع كندا عملا إرهابيا

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الإدارة الأمريكية لا ترجح أن يكون الانفجار على الحدود مع كندا عملا إرهابيا
Sputnik
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رجحت الإدارة الأمريكية أن يكون الانفجار الذي وقع على الحدود الأمريكية الكندية نتيجة لحادث سيارة، رغم اعترافها بغياب الأدلة والتفاصيل التي تؤكد هذه الفرضية.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصدر، في الإدارة الحادث أن الانفجار ناتج عن "حادث مروع"، وأشار إلى أن تفاصيل ما حدث لم تتضح بعد.

وقال شهود عيان على الانفجار، إن السيارة التي تسببت فيه كانت تتحرك بسرعة عالية من الجانب الأمريكي واصطدمت بسياج، ربما كانت تحاول تجنب الاصطدام بسيارة أخرى.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر أمنية، أنها لا تعتبر الحادث الذي وقع على الجسر الحدودي فوق شلالات نياجرا، حيث قُتل شخصان، عملا إرهابيا.

ووفقا لما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة على سير التحقيق، فإن السلطات لم تعثر بعد على علامات الإرهاب، لكن "استناجاتهم قد تتغير مع استمرار التحقيق".

المصدر: نوفوستي

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