السلطات الأمريكية تعلق العمل بمطار بوفالو إثر انفجار سيارة على الحدود مع كندا

علقت السلطات الأمريكية العمل بمطار بوفالو الدولي بنياغرا في ولاية نيويورك بما في ذلك هبوط وإقلاع الطائرات بعد انفجار سيارة على الحدود مع كندا.

وقال البيت الأبيض لقد تم إطلاع بايدن على الانفجار وإنه يراقب التطورات.

TERRORIST ATTACK NEAR THE US CANADA BORDER AT RAINBOW BRIDGE IN NIAGARA FALLS/



Joe Biden opened our borders pic.twitter.com/Wmc6rA8XnW — Osaka James (@osakajayms) November 22, 2023

وفي وقت سابق أفادت قناة "فوكس نيوز" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق بتفجير سيارة على جسر بين الولايات المتحدة وكندا كمحاولة "هجوم إرهابي" وأسفر عن مقتل 2 من ركاب السيارة وإصابة أحد حرس الحدود.

🚨🚨🚨NEW VIDEO 🚨🚨🚨🚨

The Rainbow Bridge VIDEO of incident

📍Niagara Falls NY📍



Car was seen travelling 100mph down “Main St” picture attached, swerved around a car and lost control into the USA side.



You can see from this video the car does not come from the Canada Side. pic.twitter.com/Lb1Q0qmL25 — Kyle.Taylor (@livingbyyyz) November 22, 2023

بدوره أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن الحكومة الكندية تعمل على جمع المعلومات عن الانفجار الذي وقع على الحدود مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن السلطات الكندية تتواصل مع السلطات الأمريكية بخصوص الحادث.

المصدر: وكالات