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السلطات الأمريكية تعلق العمل بمطار بوفالو إثر انفجار سيارة على الحدود مع كندا

أخبار العالم

السلطات الأمريكية تعلق العمل بمطار بوفالو إثر انفجار سيارة على الحدود مع كندا
Sputnik
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علقت السلطات الأمريكية العمل بمطار بوفالو الدولي بنياغرا في ولاية نيويورك بما في ذلك هبوط وإقلاع الطائرات بعد انفجار سيارة على الحدود مع كندا.

وقال البيت الأبيض لقد تم إطلاع بايدن على الانفجار وإنه يراقب التطورات.

وفي وقت سابق أفادت قناة "فوكس نيوز" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق بتفجير سيارة على جسر بين الولايات المتحدة وكندا كمحاولة "هجوم إرهابي" وأسفر عن مقتل 2 من ركاب السيارة وإصابة أحد حرس الحدود.

بدوره أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن الحكومة الكندية تعمل على جمع المعلومات عن الانفجار الذي وقع على الحدود مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن السلطات الكندية تتواصل مع السلطات الأمريكية بخصوص الحادث.

المصدر: وكالات

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