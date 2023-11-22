البنتاغون يعلن عن إجراءات جديدة لدعم كييف عسكريا ومناقشة إنشاء "تحالفات جديدة"

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن طرح ملف "إنشاء تحالفات جديدة" لتنظيم تقديم المساعدات العسكرية لكييف، على طاولة ما يعرف بـ"مجموعة الاتصال المعنية بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا".

وأشار الوزير أوستن إلى أن أعضاء "مجموعة الاتصال" سيناقشون أيضا أداء "التحالفات القائمة"، وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بتطوير سلاح الجو الأوكراني.

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وأضاف وزير الدفاع: "إنني أتطلع إلى الاستماع إلى العمل الذي تؤديه ائتلافاتنا الحالية، وكذلك خطط تشكيل ائتلافات جديدة، فلدينا جدول أعمال واسع النطاق اليوم".

وتابع أوستن: "سنواصل مناقشة سبل مساعدة أوكرانيا من أجل تعزيز جيشها. وإنني أتطلع إلى العمل معا لتحديد القادة والمشاركين في كل من تحالفاتنا القائمة".

واعتبر وزير الدفاع الأمريكي أنه تم بالفعل إنشاء "تحالف يهدف إلى تطوير القوات الجوية الأوكرانية وتقنيات المعلومات الخاصة بها".

واختتم: "سنناقش اليوم أيضا التقدم الذي تم إحرازه في مسألة تطوير تحالف جديد لتطوير قدرات الدفاع الجوي الأرضية.. إنني أقدّر عاليا جهود قيادتي ألمانيا وفرنسا في تنظيم هذه المبادرة".

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يشار إلى أن وكالة "بلومبيرغ" أفادت يوم أمس نقلا عن دبلوماسي أوروبي أن خطة الاتحاد الأوروبي لتقديم 20 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا على مدى 4 سنوات قد تفشل بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.

من جهتها، أعلنت نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس، أن البيت الأبيض سيواجه صعوبات كبيرة في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا إذا لم يخصص الكونغرس أموالا إضافية من الميزانية الفيدرالية.

وفي وقت سابق أيضا، أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن كييف قلقة إزاء حديث الدول الغربية عن ضرورة المفاوضات مع روسيا وتراجع الاهتمام بأوكرانيا.

المصدر: تاس + نوفوستي