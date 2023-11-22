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مجلس جمهورية بيلاروس يوافق على إنهاء اتفاقية حدودية مع أوكرانيا

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مجلس جمهورية بيلاروس يوافق على إنهاء اتفاقية حدودية مع أوكرانيا
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وافق مجلس جمهورية بيلاروس على مشروع قانون يقضي بإنهاء اتفاقية مع أوكرانيا، تنص على تبسيط عمليات مراقبة الحدود من قبل الجانبين، بسبب الانتهاكات العديدة من الجانب الأوكراني.

وتنص الوثيقة، التي تم اعتمادها في قراءة واحدة من قبل النواب في مجلس النواب في الأول من نوفمبر، وستحال الآن إلى رئيس البلاد للتوقيع عليها، على إنهاء الاتفاقية الحكومية الدولية التي تم التوقيع عليها في كييف في 14 ديسمبر 1995، وتنص الاتفاقية على تبسيط وتسريع الإجراءات الحدودية من قبل الطرفين.

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وأشار بيان لجنة الأمن القومي بمجلس النواب البيلاروسي إلى أن مشروع القانون تم إعداده على خلفية الانتهاكات الكبيرة من الجانب الأوكراني لشروط الاتفاقية.

وأعلن الجانب الأوكراني انسحابه من جانب واحد من الاتفاقية نهاية فبراير الماضي.

كما أعلن مساعد وزير الدفاع البيلاروسي، فاليري ريفينكو، في وقت سابق أن مينسك تحاول التصرف بضبط النفس عندما تنتهك طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية حدود بلاده.

المصدر: نوفوستي

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